Во Франции рассказали о разочаровании российским футболистом

Журналист Бюрон: В «Гавре» разочарованы Далером Кузяевым

Французский журналист L’Equipe Себастьян Бюрон рассказал о том, как болельщики и руководство «Гавра» оценивают выступление за клуб российского футболиста Далера Кузяева. Об этом сообщает Sport24.

По словам француза, полузащитником разочарованы. «Он приехал в команду и получил самый большой контракт. Да, Далер неплохо начал, но красная карточка в Кубке перевернула все с ног на голову. После того инцидента он так и не вернулся на прежний уровень», — заявил Бюрон.

17 июня стало известно об уходе Кузяева из «Гавра». Во французской команде отметили высокий профессионализм 32-летнего футболиста.

В Гавре Кузяев играл с июля 2023 года. Он провел за команду 46 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.