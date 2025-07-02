Военный эксперт сделал заявление после атаки ВСУ на Ижевск

Обозреватель Шлепченко: Вопрос ПВО давно стал вопросом выживания

К системе противовоздушной обороны в тылу России есть вопросы после недавней атаки дронов со стороны Украины на Ижевск. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По его словам, командование ВКС могло бы объяснить, по какой причине дроны, летящие со скоростью 150-200 километров в час, беспрепятственно долетают до стратегических предприятий России, в том числе в Ижевске.

Шлепченко подчеркивает, что вопрос ПВО давно стал вопросом выживания не только для фронта, но и для тыла. На фоне этого обозреватель «Царьграда» предлагает создать сплошное радиолокационное поле и сделать дешевые поршневые самолеты-перехватчики.

В продолжение он также упомянул, что сейчас дроны с Украины сбивают российские «стратеги» — «заводы и площадки с самолетами на приколе». «И если в первые годы войны можно было говорить об эффекте неожиданности, то сейчас это уже вопрос системного провала», — уточнил он и добавил, что в командовании тоже необходимы изменения. В частности, Шлепченко предложил сделать все для появления самостоятельной структуры ПВО с отдельным командованием и бюджетом.

Украинские дроны атаковали Удмуртию во вторник, 1 июля. Генштаб ВСУ позднее подтвердил эти данные. Целью было одно из предприятий в Ижевске — электромеханический завод. По последним данным, пострадали 45 человек, еще трое не выжили.