Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 2 июля 2025Россия

Военный эксперт сделал заявление после атаки ВСУ на Ижевск

Обозреватель Шлепченко: Вопрос ПВО давно стал вопросом выживания
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

К системе противовоздушной обороны в тылу России есть вопросы после недавней атаки дронов со стороны Украины на Ижевск. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По его словам, командование ВКС могло бы объяснить, по какой причине дроны, летящие со скоростью 150-200 километров в час, беспрепятственно долетают до стратегических предприятий России, в том числе в Ижевске.

Шлепченко подчеркивает, что вопрос ПВО давно стал вопросом выживания не только для фронта, но и для тыла. На фоне этого обозреватель «Царьграда» предлагает создать сплошное радиолокационное поле и сделать дешевые поршневые самолеты-перехватчики.

В продолжение он также упомянул, что сейчас дроны с Украины сбивают российские «стратеги» — «заводы и площадки с самолетами на приколе». «И если в первые годы войны можно было говорить об эффекте неожиданности, то сейчас это уже вопрос системного провала», — уточнил он и добавил, что в командовании тоже необходимы изменения. В частности, Шлепченко предложил сделать все для появления самостоятельной структуры ПВО с отдельным командованием и бюджетом.

Украинские дроны атаковали Удмуртию во вторник, 1 июля. Генштаб ВСУ позднее подтвердил эти данные. Целью было одно из предприятий в Ижевске — электромеханический завод. По последним данным, пострадали 45 человек, еще трое не выжили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скандал между Россией и Азербайджаном угрожает обрушить торговлю. Что пропадет из магазинов и подорожает?

    Восстановлен утерянный гимн Вавилона спустя тысячу лет

    Бразилец из «Динамо» высказался о возможном трансфере в «Зенит»

    В России задумались о льготах для добывающих редкоземельные металлы

    Подростки пострадали при атаке украинских дронов в Ижевске

    Состояние пострадавших при теракте ВСУ в Брянской области изменилось

    Совфед разрешил лицам без гражданства служить по контракту в армии России

    Российская армия нанесла удары по военным объектам Украины

    Prada обвинили в воровстве дизайна традиционной индийской обуви

    Стало известно о смерти летчика-снайпера времен войн в Афганистане и Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости