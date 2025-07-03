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18:10, 3 июля 2025Путешествия

Мужчина потрогал трех девочек в бассейне в Европе и поплатился

Bild: Мужчина потрогал трех 17-летних девочек в бассейне Дармштадта
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мужчина поплатился за то, что потрогал трех девочек в городском бассейне в Европе. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, в полицию обратился спасатель, работающий в бассейне города Дармштадт, Германия. Он рассказал о жалобах трех 17-летних девочек на неподобающие прикосновения к ним в воде со стороны других отдыхающих.

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Прибывший на место вызова наряд полиции арестовал двух подозреваемых мужчин в возрасте 18 и 25 лет, их доставили на допрос в участок. Позже 18-летнего парня отпустили, а второй мужчина предстанет перед судом.

Ранне толпа сирийцев домогалась девяти девочек в плавательном комплексе европейского курорта. Полиция арестовала четырех мужчин, однако одному удалось скрыться.

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