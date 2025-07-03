«Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с российским хоккеистом

Российский нападающий Шабанов заключил контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Американский клуб «Нью-Йорк Айлендерс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), подписал контракт с российским нападающим Максимом Шабановым. Об этом сообщил американский хоккейный клуб на своем сайте.

Отмечается, что «Айлендерс» и 24-летний Шабанов заключили контракт новичка сроком на один год. Ранее российский нападающий представлял челябинский «Трактор», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

За клуб из Челябинска Шабанов провел 243 матча, в которых забросил 80 голов и отдал 101 результативную передачу.

Ранее российский вратарь Иван Просветов перешел из московского ЦСКА в хоккейный клуб «Калгари Флеймс», также выступающий в НХЛ. С ним заключили однолетний контракт.