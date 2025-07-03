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17:58, 3 июля 2025Экономика

Путин обозначил серьезную проблему российской экономики

Путин: Уровень роботизации экономики и промышленности в России довольно низкий
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Нынешний уровень роботизации промышленности и национальной экономики является относительно низким, что является серьезной проблемой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Подобное обстоятельство тормозит развитие российской экономики и не позволяет добиться большей производительности на внутреннем производстве. Более активное внедрение робототехники в ключевые отрасли ВВП РФ должно стать в обозримой перспективе одной из ключевых задач властей и профильных ведомств, подчеркнул Путин.

Массовое использование робототехники помогло бы решить проблемы острой нехватки квалифицированных специалистов, добавил глава государства. Такого рода оборудование может пригодиться, в частности, промышленным предприятиям. Кроме того, активное внедрение робототехники способствовало бы снижению рисков, связанных с безопасностью производственных процессов.

Ранее Путин назвал внедрение робототехники на производство одним из ключевых направлений российской экономики. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее заявил, что по итогам прошлого года уровень роботизации в РФ увеличился в полтора раза и достиг 29 роботов на десять тысяч человек. Однако по этому показателю Россия сильно не дотягивает до мировых лидеров. В Южной Корее, например, соотношение составляет свыше 1,1 тысячи роботов на десять тысяч человек. На этом фоне в России пока не приходится говорить о скором решении проблемы нехватки кадров за счет подобного рода техники.

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