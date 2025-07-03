Российский губернатор показал видео с погибшим под Курском заместителем главкома ВМФ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко показал видео с заместителем главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаилом Гудковым, погибшим в боях под Курском. Ролик глава региона разместил в Telegram-канале.
На представленных кадрах павший офицер с губернатором в различных ситуациях — на командном пункте при награждении, в официальной обстановке. Также на видео показаны бои, которые ведут российские войска.
До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о последней встрече с погибшим Гудковым. Он пояснил, что они виделись на фронте.
О смерти заместителя главкома ВМФ России в Курской области объявил губернатор Приморского края 3 июля.
Минобороны также подтвердило трагическое известие. Там указали, что Герой России пал 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.