Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 3 июля 2025Россия

Российский губернатор показал видео с погибшим под Курском заместителем главкома ВМФ

Приморский губернатор Кожемяко показал видео с погибшим под Курском Гудковым
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко показал видео с заместителем главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаилом Гудковым, погибшим в боях под Курском. Ролик глава региона разместил в Telegram-канале.

На представленных кадрах павший офицер с губернатором в различных ситуациях — на командном пункте при награждении, в официальной обстановке. Также на видео показаны бои, которые ведут российские войска.

До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о последней встрече с погибшим Гудковым. Он пояснил, что они виделись на фронте.

О смерти заместителя главкома ВМФ России в Курской области объявил губернатор Приморского края 3 июля.

Минобороны также подтвердило трагическое известие. Там указали, что Герой России пал 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Туристка сделала тату на девичнике в Европе и попала в больницу с отказывающими органами

    Внучка Кобзона стала матерью

    Российский чиновник раскрыл схему обмана с жильем для детей-сирот

    РФС вынес наказание заподозренному в ставках на свой матч футболисту

    Дания пообещала сделать все возможное для вступления Украины в ЕС

    Российские бойцы испытали наземный FPV-дрон на передовой

    Стало известно о продвижении ВС России в Часовом Яре

    В российском городе пожаловались на постоянные фекальные потопы

    В России высказались о сроках переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости