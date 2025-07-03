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20:15, 3 июля 2025Моя страна

В Башкирии медвежонок пришел познакомиться с россиянкой

В Межгорье медвежонок пришел познакомиться с россиянкой и попал на видео
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Медвежонок пришел познакомиться с россиянкой и попал на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

В городе Межгорье, находящемся в Башкирии, местная жительница увидела гостя из окна. Она запечатлела медвежонка, который смело подошел к ее дому и встал на задние лапы. Вслед за ним подступили еще двое четвероногих, впечатлив женщину.

Ранее в июле белые медведи показали мастер-класс по ловле рыбы и попали на видео. Хищники быстро бросались за белым амуром.

Ранее маленькая россиянка оседлала козла ради одной цели. Девочка, которая ехала верхом на животном, пасла стадо коз.

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