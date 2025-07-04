Найден храм загадочной древней цивилизации

В Боливии нашли руины храма, построенного загадочной цивилизацией Тиуанако

В Боливии археологи нашли руины огромного храма, построенного загадочной древней цивилизацией еще до возникновения империи инков. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Сооружение, оставленное цивилизацией Тиуанако, расположено на вершине холма в 215 километрах от основного археологического комплекса этой культуры. Отчет об открытии был опубликован в научном журнале Antiquity.

Для создания трехмерной модели храма, который назвали Паласпата, ученые использовали дроны и фотограмметрию. Комплекс размером 125 на 145 метров состоял из 15 замкнутых зон, расположенных вокруг центрального внутреннего двора. Главный вход в храм был обращен на запад в соответствии с линией солнечного равноденствия.

На месте руин нашли предметы быта их обитателей, в том числе осколки чаш для распития чичи — традиционного напитка из перебродившей кукурузы и слюны. Также были обнаружены осколки керамических сосудов других культур, кусочки бирюзы из пустыни Атакама и раковина моллюска с побережья Тихого океана. Эти находки свидетельствуют о развитых торговых связях.

По мнению исследователей, храм находился на пересечении торговых путей и потому играл ключевую роль в политике и экономике Тиуанако.

Цивилизация Тиуанако возникла около 110 года нашей эры и просуществовала почти тысячелетие. Примерно к 1000 году она пришла в упадок. Причина этого пока не установлена.

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