Последствия непогоды в Петербурге попали на видео

В Петербурге показали деревья, упавшие на участок и вырванные с корнем ураганом

В Петербурге сняли на видео деревья, вырванные с корнем и упавшие на участок из-за урагана, бушующего в городе в пятницу, 4 июля. Последствия удара стихии показал корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в Курортном районе Петербурга, в поселке Солнечном. На видео можно заметить, что сильный порыв ветра вырвал с корнями четыре дерева и повалил их на участок, где находится небольшой частный дом. «Их четыре штуки, кошмар! Вот это "счастье" людей ждет», — прокомментировала ситуацию автор видео.

Ранее стало известно, что как минимум пятеро петербуржцев пострадали от непогоды, которая обрушилась на город. Так, две местных жительницы 56 и 84 лет попали в больницу с сильными ушибами. По словам синоптика Александра Ильина, ситуация нормализуется уже к концу дня.