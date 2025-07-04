Российский футболист оценил отсутствие опыта игры в Европе

Футболист «Ростова» Кучаев: Не жалею ни секунды, что не поиграл в Европе

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев оценил отсутствие у себя опыта игры в Европе. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Не жалею ни секунды, не зацикливался на том, что я там не поиграл. Много зацикливался на том, что у меня уровень скакал», — признался футболист. Кучаев добавил, что у него нет цели выступать в Европе.

Ранее Кучаев оценил шансы на снятие санкций с российского футбола. Он отметил, что практически уверен в возвращении, но точные сроки обозначить не может.

До перехода в «Ростов» Кучаев выступал за ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Рубин». Также он провел один матч в составе сборной России.