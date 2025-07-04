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18:53, 4 июля 2025Спорт

Российский футболист оценил отсутствие опыта игры в Европе

Футболист «Ростова» Кучаев: Не жалею ни секунды, что не поиграл в Европе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев оценил отсутствие у себя опыта игры в Европе. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Не жалею ни секунды, не зацикливался на том, что я там не поиграл. Много зацикливался на том, что у меня уровень скакал», — признался футболист. Кучаев добавил, что у него нет цели выступать в Европе.

Ранее Кучаев оценил шансы на снятие санкций с российского футбола. Он отметил, что практически уверен в возвращении, но точные сроки обозначить не может.

До перехода в «Ростов» Кучаев выступал за ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Рубин». Также он провел один матч в составе сборной России.

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