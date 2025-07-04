Сотрудницу школы арестовали за секс со школьниками

В США за совращение школьников арестовали помощницу школьного библиотекаря

В американском штате Висконсин арестовали бывшую школьную сотрудницу. Ее подозревают в совращении несовершеннолетних, сообщает WMTV.

Расследование началось в середине июня, после того как офис шерифа округа Вернон получил наводку. Информатор сообщил, что некая женщина неоднократно занималась сексом со школьниками. По его словам, это происходило в нескольких разных местах.

После расследования была арестована 33-летняя Эшли Бенсон, которая ранее работала помощницей библиотекаря в начальной школе округа Вирокуа. Ее обвиняют в сексуальном насилии над учеником со стороны сотрудника школы, сексуальном насилии над ребенком второй степени, а также в интимной связи с подростком 16 лет или старше. После задержания ее имя убрали с сайта учебного заведения.

На следующий день Бенсон предстала перед судом, который установил для нее залог в пять тысяч долларов (около 400 тысяч рублей). По условиям освобождения ей запрещено контактировать с потерпевшими. Кроме того, ей нельзя оставаться наедине с несовершеннолетними без присмотра.

Ранее сообщалось, что в США арестовали бывшую учительницу из штата Мичиган, которая совратила 16-летнего ученика. Женщина призналась в преступлении коллеге.