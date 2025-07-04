У россиянки из UFC заподозрили лейкемию

Боец UFC Ирина Алексеева заявила, что врачи подозревают у нее лейкемию

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянка Ирина Алексеева заявила, что врачи подозревают у нее лейкемию. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка рассказала, что проходила обследование. После этого ее направили к гематологу.

Ранее Алексеева заявила, что сделает при запрете триколора на турнирах UFC. Спортсменка призналась, что набила бы тату с российским флагом.

Последний раз Алексеева выходила в октагон 21 июня на турнире UFC. В этом поединке она потерпела поражение, уступив полячке Клаудии Сыгуле единогласным решением судей. На счету россиянки пять побед, среди которых одна нокаутом, и три поражения в поединках по правилам смешанных единоборств.