УЕФА оштрафовал «Челси» и «Барселону» за нарушение правил финансового fair play

Первая палата комитета финансового контроля по деятельности клубов (СFCB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовала пять клубов за нарушение правил финансового fair play. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

Наибольшее наказание получил «Челси». Команду обязали выплатить 31 миллион евро, а также назначили 60 миллионов евро условного штрафа, разделенного на три года.

Также была оштрафована испанская «Барселона» (15 миллионов евро и 45 условно). Кроме того, штрафы получили английская «Астон Вилла» (11 миллионов евро), хорватский «Хайдук» (0,3 миллиона евро) и французский «Лион» (12,5 миллиона евро).

Ранее стало известно, что «Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции. В прошедшем сезоне клуб расположился на шестом месте в чемпионате Франции и попал в Лигу Европы.