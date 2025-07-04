В Ереване тысячи человек вышли на митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна

В Ереване прошел многотысячный митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна

В пятницу, 4 июля, в Ереване тысячи людей вышли на митинг в поддержку арестованного президента российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, участники акции, среди которых представители оппозиции, депутаты парламента и общественно-политические деятели, встретились в столичном парке, а затем направились к зданию Службы национальной безопасности (СНБ), где содержится предприниматель, требуя его освобождения.

Организаторы шествия подчеркнули, что оно носит мирный характер, и призвали не поддаваться на провокации. Перед началом митинга собравшиеся прочитали молитву «Отче наш».

Карапетяна арестовали 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. За день до этого у него прошли обыски. Их провели после выступления предпринимателя в защиту Армянской Апостольской церкви на фоне ее конфликта с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Карапетян подал в суд иск, обвинив депутатов парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна в клевете. Он потребовал от них принести публичные извинения и опровергнуть сделанные ими заявления о его связях с ФСБ России, а также о противоправной экономической деятельности.