Волочкова отреагировала на желание ее дочери сменить фамилию

Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна навсегда останется дочерью Волочковой

Артистка балета Анастасия Волочкова прокомментировала возможную смену фамилии ее дочери Ариадны после замужества. Пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Какую бы фамилию она ни носила, она навсегда останется дочкой Анастасии Волочковой», — написала балерина. До этого артистка отмечала, что ее наследница не хочет, чтобы ее называли «дочерью Анастасии Волочковой», поскольку планирует состояться в карьерном плане как репетитор по французскому языку.

19-летняя Ариадна и ее избранник Никита Григорян сыграли свадьбу весной 2025 года. Позже стало известно, что молодожены обвенчались в католическом храме, но пока не поставили штамп в паспорте.

Супруга бывшего мужа балерины Елена Николаева заявила, что Ариадна планирует вскоре сменить фамилию. В то же время Волочкова выступила резко против такого решения. «Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», — высказалась танцовщица.