Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:06, 4 июля 2025Культура

Волочкова отреагировала на желание ее дочери сменить фамилию

Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна навсегда останется дочерью Волочковой
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Артистка балета Анастасия Волочкова прокомментировала возможную смену фамилии ее дочери Ариадны после замужества. Пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Какую бы фамилию она ни носила, она навсегда останется дочкой Анастасии Волочковой», — написала балерина. До этого артистка отмечала, что ее наследница не хочет, чтобы ее называли «дочерью Анастасии Волочковой», поскольку планирует состояться в карьерном плане как репетитор по французскому языку.

19-летняя Ариадна и ее избранник Никита Григорян сыграли свадьбу весной 2025 года. Позже стало известно, что молодожены обвенчались в католическом храме, но пока не поставили штамп в паспорте.

Супруга бывшего мужа балерины Елена Николаева заявила, что Ариадна планирует вскоре сменить фамилию. В то же время Волочкова выступила резко против такого решения. «Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», — высказалась танцовщица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве погиб вице-президент «Транснефти». Что об этом известно и почему его смерть назвали подозрительной?

    В России получившему тяжелые ранения бойцу СВО отказали в лечении

    В Литве захотели заменить опасных русскоязычных мигрантов трудолюбивыми филиппинцами

    На Украине подтвердили наступление ВС России на новом направлении в Харьковской области

    «Спокойный» пролет БПЛА над Подмосковьем в сотнях километрах от фронта возмутил военкора

    Волочкова отреагировала на желание ее дочери сменить фамилию

    Поставки новых автомобилей в Россию обрушились

    Стало известно о смерти 15-летней российской школьницы возле лицея

    В России объяснили слова Трампа о недовольстве разговором с Путиным

    Израильский футболист высказался о возвращении российских клубов в еврокубки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости