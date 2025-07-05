В России связали атаку 100 беспилотников ВСУ с переговорным процессом

Депутат Чепа: Атака 100 дронов ВСУ — это попытка влиять на переговорный процесс

Атака сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию — это попытка Киева влиять на переговорный процесс с Москвой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это попытка давления на нас. Попытка шантажа. Наше превосходство на фронтах они пытаются реализовать террористическими атаками на жилые кварталы. Это попытки вынудить нас идти на какие-то их условия», — предположил Чепа.

В ночь на 5 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 94 беспилотника ВСУ над 15 регионами России. Больше всего — 34 дрона было уничтожено над территорией Воронежской области.

Утром 5 июля дежурными средствами ПВО также были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА — над территорией Московского региона, по одному — над территорией Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областей. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.