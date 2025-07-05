Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 5 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России связали атаку 100 беспилотников ВСУ с переговорным процессом

Депутат Чепа: Атака 100 дронов ВСУ — это попытка влиять на переговорный процесс
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Атака сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию — это попытка Киева влиять на переговорный процесс с Москвой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это попытка давления на нас. Попытка шантажа. Наше превосходство на фронтах они пытаются реализовать террористическими атаками на жилые кварталы. Это попытки вынудить нас идти на какие-то их условия», — предположил Чепа.

Материалы по теме:
«Мы не хотим поражения Москвы». Ключевой партнер России раскрыл свою истинную позицию по конфликту на Украине
«Мы не хотим поражения Москвы». Ключевой партнер России раскрыл свою истинную позицию по конфликту на Украине
4 июля 2025
Трамп приостановил военную помощь Украине. Как это изменит ход СВО и позиции России на переговорах?
Трамп приостановил военную помощь Украине.Как это изменит ход СВО и позиции России на переговорах?
4 июля 2025

В ночь на 5 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 94 беспилотника ВСУ над 15 регионами России. Больше всего — 34 дрона было уничтожено над территорией Воронежской области.

Утром 5 июля дежурными средствами ПВО также были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА — над территорией Московского региона, по одному — над территорией Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областей. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин — профессионал». Трамп признал способность России противостоять санкциям

    Украина атаковала сразу пять российских регионов

    В России связали атаку 100 беспилотников ВСУ с переговорным процессом

    Москвичам спрогнозировали «яркую неделю» с жарой за 30 градусов

    В Шереметьево ограничили вылет самолетов

    На Украине заявили о финансовых махинациях в армии

    На Украине признали переход под контроль России двух населенных пунктов

    В Твери выступят сильнейшие баскетбольные акробаты

    Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в хоккей по просьбе Путина

    Трамп не исключил продолжение снабжения ВСУ системами ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости