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16:07, 5 июля 2025Спорт

Дзюба оценил себя как фигуриста

Футболист Дзюба о себе в фигурном катании: Я там корова на льду
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Футболист «Акрона» Артем Дзюба оценил себя как фигуриста. Его слова приводит РИА Новости.

Нападающий поделился, что пробовал все виды спорта. «Фигурное катание только нет — я там корова на льду, я там безобразный. Как конькобежец, хорошо бегу, а дальше проблемы», — поделился он.

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал музыкальный инструмент, с которым можно сравнить Дзюбу. По мнению специалиста, это скрипка.

Дзюба, которому в августе исполнится 37 лет, выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал пять голевых передач.

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