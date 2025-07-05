Футболист Дзюба о себе в фигурном катании: Я там корова на льду

Футболист «Акрона» Артем Дзюба оценил себя как фигуриста. Его слова приводит РИА Новости.

Нападающий поделился, что пробовал все виды спорта. «Фигурное катание только нет — я там корова на льду, я там безобразный. Как конькобежец, хорошо бегу, а дальше проблемы», — поделился он.

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал музыкальный инструмент, с которым можно сравнить Дзюбу. По мнению специалиста, это скрипка.

Дзюба, которому в августе исполнится 37 лет, выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал пять голевых передач.