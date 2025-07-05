Футболист сборной России забыл специальность своего обучения

Футболист сборной России Тюкавин забыл, какой специальности учится

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин забыл, какой специальности учится. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист заявил, что учится в институте на пятерки. При этом он не смог вспомнить название своей специальности.

Тюкавин перешел в «Динамо» в 2020 году. Его контракт действует до 2028 года.

20 апреля российский фигурист Петр Гуменник раскритиковал обучение в общеобразовательной школе. Спортсмен рассказал, что не посещал занятия, так как там нет хорошего обучения и он бы только терял время.