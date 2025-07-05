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19:46, 5 июля 2025Спорт

Футболист сборной России забыл специальность своего обучения

Футболист сборной России Тюкавин забыл, какой специальности учится
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин забыл, какой специальности учится. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист заявил, что учится в институте на пятерки. При этом он не смог вспомнить название своей специальности.

Тюкавин перешел в «Динамо» в 2020 году. Его контракт действует до 2028 года.

20 апреля российский фигурист Петр Гуменник раскритиковал обучение в общеобразовательной школе. Спортсмен рассказал, что не посещал занятия, так как там нет хорошего обучения и он бы только терял время.

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