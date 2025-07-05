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10:59, 5 июля 2025Спорт

Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в хоккей по просьбе Путина

Ковальчук о возвращении в хоккей по просьбе Путина: Давайте нас сначала вернут
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук ответил на вопрос о том, по чьей просьбе может вернуться в хоккей. Его слова приводит «Советский спорт».

«Если [президент России Владимир] Путин попросит сыграть на Олимпиаде? Давайте нас сначала вернут, а потом посмотрим», — заявил он. Ковальчук призвал смотреть на вещи реалистично и напомнил, что ему уже 42 года.

Ранее Ковальчук констатировал, что его профессиональная карьера, скорее всего, подошла к концу. «Но я много раз уже говорил, что занимаюсь каждый день, играю в хоккей даже чаще, чем когда им занимался профессионально», — отметил он.

Более десяти лет Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он играл за «Атланта Трэшерс», «Нью-Джерси Девилс», «Лос-Анджелес Кингс», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталс».

В России Ковальчук защищал цвета «Ак Барса», «Химика», СКА, «Авангарда» и «Спартака». В составе национальной сборной нападающий стал олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

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