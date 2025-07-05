Мамаев поддержал Смолова после драки: Дружба проверяется в трудные моменты

Экс-футболист Павел Мамаев поддержал коллегу Федора Смолова после того, как тот оказался участником драки. Его слова приводит РЕН ТВ.

Мамаев рассказал, что Смолов извинился перед теми людьми, что не сдержал себя. «Федя осознает, что поступил неправильно, принес извинения. Но в данной ситуации его организм выстрелил так. Жаль, что такая ситуация произошла», — отметил он.

Мамаев добавил, что дружба проверяется не в радости, а в трудные моменты. «Мы верим, что эта черная полоса скоро закончится», — резюмировал он.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». В этом же заведении в 2018 году Мамаев и Александр Кокорин устроили драку, которая для обоих закончилась лишением свободы.

