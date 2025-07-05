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17:29, 5 июля 2025Экономика

Страны ОПЕК+ договорились нарастить объем добычи нефти

Восемь стран ОПЕК+ обсудят добычу нефти на сентябрь 3 августа
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Восемь стран ОПЕК+ договорились нарастить объем добычи нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОПЕК.

В организации объяснили, что решение нарастить добычу нефти принято в связи с «устойчивыми перспективами развития мировой экономики» и стабильными текущими показателями рынка. «Постепенное повышение может быть приостановлено или обращено вспять в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка», — отметили в организации.

Восьмерка стран ОПЕК — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — встретится в следующий раз для обсуждения объема добычи нефти 3 сентября.

Отмечается, что Россия в августе сможет нарастить добычу до 9,344 миллиона баррелей.

Ранее эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов объяснил падение цен на нефть. По его словам, цены на нефть начали снижаться в момент ответного удара Ирана по американской базе в Катере. Тем не менее аналитик не видит предпосылок для долгосрочного падения.

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