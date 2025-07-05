Власти одной страны решили раздать деньги населению

ТАСС: Южнокорейцы смогут получить до 23 000 рублей от правительства

В Южной Корее граждане страны смогут получить разовую выплату в размере от 150 тысяч до 400 тысяч вон (от 8,6 тысячи до 23 тысяч рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS.

Уточняется, что власти страны решили раздать деньги населению с целью поддержать внутренний спрос. Каждый житель в период с 21 июля по 12 сентября сможет получить так называемый потребительский сертификат на 150 тысяч вон (более 8,6 тысячи рублей). Потратить средства нужно в течение определенного срока и исключительно на территории региона проживания.

Южнокорейцы с низким уровнем дохода, а также семьи с одним родителем получат по 300 тысяч вон на человека (17,3 тысячи рублей). Граждане, которым правительство выплачивает регулярные социальные пособия, получат 400 тысяч вон (более 23 тысяч рублей).

Кроме того, гражданам, проживающим за пределами Сеула, дополнительно выплатят по 30 тысяч вон (1730 рублей), жители 84 муниципальных образований с особым статусом могут рассчитывать на дополнительные 50 тысяч вон (2,8 тысячи рублей).

По данным журналистов, на государственные выплаты могут претендовать все граждане страны, проживающие в Южной Корее, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, и супруги граждан Кореи.

Ранее похожие меры стимулирования экономики приняли власти Таиланда. В сентябре 2024 года они запустили программу, в рамках которой выплачивали деньги малообеспеченным гражданам.