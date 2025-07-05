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02:57, 5 июля 2025Бывший СССР

ВСУ стали терять контроль над Юнаковкой

Военный эксперт Марочко: ВС РФ закрепляются в Юнаковке и подтягивают тылы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) после продвижения закрепляются в Юнаковке Сумской области. Об этом журналистам ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По данным аналитика, сейчас военнослужащие России «подтягивают тылы», готовя плацдармы для дальнейшего продвижения в населенном пункте.

«По моему мнению, на данном участке - у Юнаковки - взята оперативная пауза. Наши военнослужащие закрепляются на новых рубежах и позициях для того, чтобы подготовить плацдармы для дальнейшего продвижения», — уточнил эксперт.

Ранее Марочко отмечал, что российские военные продвинулись как в самом населенном пункте, так и по флангам. О том, что российская армия вошла в Юнаковку, стало известно 24 мая.

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