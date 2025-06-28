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01:38, 28 июня 2025Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Юнаковке

Марочко: ВС РФ существенно продвинулись в Юнаковке и контролируют половину села
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за текущую неделю существенно продвинулись в Юнаковке Сумской области Украины, в настоящее время армия РФ контролирует около 50 процентов села. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, российские военные продвинулись как в самом населенном пункте, так и по флангам. «Сразу хочу отметить, что практически половина населенного пункта находится под нашим контролем», — подчеркнул он.

Марочко добавил, что российские силы полностью контролируют северную часть села.

24 мая стало известно, что ВС РФ вошли в Юнаковку Сумской области Украины.

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