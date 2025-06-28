Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Юнаковке

Вооруженные силы (ВС) России за текущую неделю существенно продвинулись в Юнаковке Сумской области Украины, в настоящее время армия РФ контролирует около 50 процентов села. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
По его словам, российские военные продвинулись как в самом населенном пункте, так и по флангам. «Сразу хочу отметить, что практически половина населенного пункта находится под нашим контролем», — подчеркнул он.
Марочко добавил, что российские силы полностью контролируют северную часть села.
24 мая стало известно, что ВС РФ вошли в Юнаковку Сумской области Украины.