Марочко: ВС РФ существенно продвинулись в Юнаковке и контролируют половину села

Вооруженные силы (ВС) России за текущую неделю существенно продвинулись в Юнаковке Сумской области Украины, в настоящее время армия РФ контролирует около 50 процентов села. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, российские военные продвинулись как в самом населенном пункте, так и по флангам. «Сразу хочу отметить, что практически половина населенного пункта находится под нашим контролем», — подчеркнул он.

Марочко добавил, что российские силы полностью контролируют северную часть села.

24 мая стало известно, что ВС РФ вошли в Юнаковку Сумской области Украины.

