Бывший футболист клуба РПЛ сравнил Смолова с Зиданом после конфликта в «Кофемании»

Корниленко сравнил Смолова с Зиданом после конфликта в «Кофемании»

Бывший футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Корниленко высказался о конфликте в кафе «Кофемания» с участием Федора Смолова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он отметил, что футболиста спровоцировали. «Это что такое должны были сказать? У меня почему‑то сразу в памяти поступок Зинедина Зидана, когда был такой матч, где нельзя было подводить команду, и он не удержался и этот поступок против Марко Матерацци совершил», — заявил Корниленко.

У Смолова в конце мая произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы. Инцидент попал на видео. Причины пока неизвестны. По одной из версий, Смолова спровоцировали. Позднее игроку предложили заплатить миллион рублей за то, чтобы видео не было опубликовано. Когда футболист согласился, цена поднялась до трех миллионов, и форвард отказался.

В финале чемпионата мира 2006 года капитан сборной Франции Зинедин Зидан получил красную карточку. Футболиста удалили за удар защитника сборной Италии Марко Матерации головой в грудь. Причиной таких действий француза стала провокация со стороны итальянца.