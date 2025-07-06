Эксперт Никулин: Наличие ядерной энергетики у Киева — угроза после сбоев на АЭС

Факт наличия ядерной энергетики у Киева является угрозой для всей Европы. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на бывшего члена Комиссии ООН по биологическому разоружению, микробиолога и военного эксперта Игоря Никулина.

По его словам, киевский режим неоднократно бил по чернобыльскому саркофагу и выдавал это за якобы удары российской армии, кроме того, пытался наносить удары по Курской АЭС. «Доверять таким сумасшедшим энергетику нельзя», — отметил Никулин.

По мнению эксперта, сообщение турецкого СМИ о том, что украинские спецслужбы скрыли данные об опасном сбое в работе Южно-украинской АЭС, никак не повлияет на отношения Украины и Запада. Никулин заявил, что Запад будет закрывать глаза на произошедшее с украинской АЭС до последнего, пока там не произойдет какой-нибудь взрыв и последующее ядерное заражение всей Европы.

Ранее стало известно, что Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который мог привести к катастрофе. Отразить информацию о сбое в отчете МАГАТЭ не позволил полковник Андрей Семенюк, который возглавляет Южноукраинское отделение СБУ по Николаевской области.