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16:02, 6 июля 2025Россия

Путин почтил минутой молчания погибшего под Курском замглавкома ВМФ

Путин почтил минутой молчания погибшего под Курском замглавкома ВМФ Гудкова
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания погибшего под Курском заместителя главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России генерал-майора Михаила Гудкова, передает Shot в своем Telegram.

«Прошу почтить память Михаила Гудкова и его боевых товарищей, всех воинов России, павших в бою за Родину, минутой молчания», — обратился глава государства к участникам выставки Народного фронта «Все для Победы!».

Путин также назвал Гудкова настоящим русским офицером, подчеркнув, что генерал «считал своим долгом защитить Родину и выполнил его до конца». Президент пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы поддержать семью и боевых товарищей Героя России.

Гудков погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей. Когда Вооруженные силы Украины выпустили по полевому штабу морпехов не менее четырех ракет, тот находился на полевом пункте управления. Ранее Путин посмертно наградил Гудкова второй медалью «Золотая Звезда».

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