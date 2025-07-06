В Дагестане главу Карабудахкентского района арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева

Суд арестовал главу Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по региону.

Махмуда Амиралиева подозревают в хищении 56 миллионов рублей при строительстве водопровода в селах Губден и Гурбуки. По версии следствия, он предложил директору заключить договор о строительстве в обмен на 20 процентов от суммы контракта.

Амиралиев является родственником госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, который на минувшей неделе также был задержан и отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что Амиралиев до задержания находился в зоне проведения СВО.