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20:42, 7 июля 2025Спорт

Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

Теннисистка Андреева победила Наварро и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона. Результаты доступны на сайте турнира.

В 1/8 финала спортсменка оказалась сильнее американки Эммы Наварро. Встреча продолжалась один час и 15 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о фаворитках Уимблдона-2025. По его мнению, выиграть может кто угодно, и даже 18-летняя Андреева.

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». Он завершится 13 июля. Российские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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