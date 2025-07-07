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19:13, 7 июля 2025Интернет и СМИ

Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж у зарубежных журналистов

Пресс-конференция Лаврова на саммите БРИКС вызвала ажиотаж у зарубежных СМИ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите межгосударственного объединения БРИКС вызвала ажиотаж у зарубежных СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что еще до начала мероприятия мест в зале не осталось. Многие иностранные журналисты встали в несколько рядов, чтобы послушать российского министра.

6 июля сообщалось, что Лавров прибыл на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Уточнялось, что у министра на полях саммита запланированы участие в многосторонних форматах, а также двусторонние встречи с партнерами для обсуждения широкого круга вопросов.

Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Бразилии.

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