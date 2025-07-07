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17:04, 7 июля 2025Россия

Бывший вице-президент России отреагировал на смерть уволенного главы Минтранса Старовойта

Руцкой: Старовойт поступил как настоящий русский офицер
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области Александр Руцкой отреагировал на смерть уволенного главы Минтранса Романа Старовойта. По его мнению, чиновник мог уйти из жизни из гордости, «поступив как настоящий русский офицер», его слова приводит Daily Storm.

По данным издания, Руцкой был лично знаком со Старовойтом еще со времен, когда тот был губернатором Курской области. Политик выразил сомнение, что Старовойт мог быть причастен к хищениям при строительстве оборонительных укреплений в приграничном регионе.

«У меня язык не повернется сказать что-нибудь плохое в адрес Старовойта. Мне его жалко. Не могу поверить, чтобы он участвовал. Если бы он участвовал, он бы не покончил с собой, а выкручивался. Он понял, что этого не выдержит. Он поступил как настоящий русский офицер. В такое говно его вляпали — это же позор и стыд», — прокомментировал Руцкой.

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Политик также раскрыл подробности диалога со Старовойтом в 2019 году, когда тот занимал должность губернатора Курской области. В частности, он давал советы по поводу назначений в региональном правительстве.

«Я ему называл фамилии тех, кого ни в коем случае и близко подпускать в администрацию нельзя. В частности, [бывшего заместителя, а затем губернатора Курской области Алексея] Смирнова. Но он [Старовойт] меня не послушал. [Сказал, что я] предвзят. [Я ему ответил:] "Ну хорошо, придет время, и ты увидишь, чем это все закончится". Вот видите, чем закончилось», — заключил Руцкой.

Утром в понедельник, 7 июля, стало известно об увольнении Старовойта с поста министра транспорта. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. В Кремле пояснили, что увольнение министра не связано с утратой доверия.

Позднее появились данные о смерти чиновника. Сообщалось, что его тело обнаружили в личном автомобиле с огнестрельным ранением. Рядом с ним нашли наградной пистолет Макарова.

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