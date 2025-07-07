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16:27, 7 июля 2025Экономика

Международные резервы России выросли

ЦБ: Международные резервы России за месяц выросли на 8,4 миллиарда долларов
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Международные резервы РФ к началу июля 2025 года выросли до 688,731 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, резервы за месяц увеличились на 8,352 миллиарда долларов (плюс 1,23 процента). Годом ранее они оценивались в 593,498 миллиарда долларов.

К числу международных резервов относятся высоколиквидные иностранные активы, которыми управляют Центральный банк и правительство. Они состоят из валютных средств, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

Самый заметный прирост международных резервов зафиксировали в середине апреля. На тот момент их объем увеличился за неделю на 25,5 миллиарда долларов, или на 3,9 процента. Однако уже в мае они сократились так же резко — на 20 миллиардов (на 2,9 процента).

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