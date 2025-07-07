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13:52, 7 июля 2025Мир

Раскрыт собеседник Лаврова на саммите БРИКС

Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции Фиданом на саммите БРИКС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Среди запланированных двусторонних встреч Фидана — контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сказал собеседник агентства.

Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии в формате видеосвязи, непосредственно в Бразилии российская сторона представлена на уровне главы МИД.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран. Так в Кремле прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в отношении государств, «поддерживающих антиамериканскую политику» объединения.

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