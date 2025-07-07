Раскрыты детали обнаружения тела покончившего с собой экс-министра транспорта Старовойта

Экс-министра транспорта Романа Старовойта, покончившего с собой, нашла его личная охрана. Детали обнаружения тела раскрыл Shot в Telegram.
По информации издания, охрана приехала на парковку, где находился Старовойт, на служебном автомобиле Aurus.
Ранее появилось видео с места самоубийства Старовойта. На кадрах видно стоянку для машин, обтянутую красной лентой, а также двух человек, стоящих около черного автомобиля.
О суициде бывшего министра транспорта России Романа Старовойта стало известно 7 июля — в день его отставки указом президента России Владимира Путина. По неподтвержденным официально данным, рядом с телом погибшего в его доме в подмосковной деревне Мякинино нашли наградной пистолет. Информацию о случившимся подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.