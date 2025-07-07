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14:46, 7 июля 2025Россия

Россиянин ушел на СВО из-за долгов по алиментам

Житель Забайкальского края ушел на СВО из-за долгов по алиментам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Житель Шилки Забайкальского края ушел на специальную военную операцию (СВО) из-за долгов по алиментам. Об этом со ссылкой на службу судебных приставов сообщает портал Chita.ru.

По информации издания, долг мужчины составлял 1 миллион 200 тысяч рублей. Из-за отсутствия работы он не мог отправить деньги матери ребенка, поэтому заключил контракт с Минобороны. После этого он получил единоразовую выплату в 400 тысяч рублей и еще два миллиона от властей Забайкалья.

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В итоге долг был погашен, а отец ребенка отправился на СВО.

Ранее проживший 30 лет в Италии россиянин рассказал свою историю о возвращении и отправке на СВО.

ЖЗЛ
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