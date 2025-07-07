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11:32, 7 июля 2025Спорт

Российская лыжница высказалась о возможном допуске на Олимпиаду-2026

Российская лыжница Непряева о допуске на ОИ: Если не получится, не буду унывать
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева высказалась о возможном допуске на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит Sport24.

«Конечно, хочется верить, но если не получится, не буду унывать. Буду выполнять свою работу дальше», — заявила спортсменка. Она добавила, что не знает, какие будут критерии допуска, но на данный момент у нее нет никаких ограничений.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала ответственных за блокировку допуска россиян к международным турнирам. Она заявила, что виновником является европейское лобби.

В марте 2022 года россияне впервые были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

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