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Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
13:07, 7 июля 2025Спорт

Российская пловчиха объяснила изменившееся отношение к нейтральному статусу

Пловчиха Чикунова о нейтральном статусе: Критерии меняются в лучшую сторону
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская пловчиха Евгения Чикунова объяснила, почему изменила отношение к нейтральному статусу. Ее слова передает «Чемпионат».

Чикунова отметила изменение критериев для россиян в лучшую сторону, например, теперь можно выступать в эстафетах. «Конечно, хотелось бы, чтобы тенденция не прекращалась, чтобы все так и развивалось дальше, потихоньку снимались запреты. Как видим, это происходит, сняли запрет на общение со СМИ», — добавила она.

В 2024-м Чикунова отказалась ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Она назвала выставленные россиянам критерии по допуску неприемлемыми.

При этом позднее Чикунова получила нейтральный статус для участия в чемпионате мира по плаванию на короткой воде. В тот момент World Aquatics смягчила критерии допуска к соревнованиям для россиян.

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