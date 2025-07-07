Российская теннисистка осталась без четвертьфинала Уимблдона

Александрова проиграла Бенчич и не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона 2025 года. Результаты доступны на сайте турнира.

В 1/8 финала спортсменка проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 4:6. Встреча длилась 1 час и 57 минут.

Позднее 7 июля россиянки Мирра Андреева и Людмила Самсонова поборются за выход в четвертьфинал Уимблдона. В эту стадию уже вышла их соотечественница Анастасия Павлюченкова.

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Он завершится 13 июля. Российские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

