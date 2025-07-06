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18:25, 6 июля 2025Спорт

Российская теннисистка заявила об украденном гейме на Уимблдоне

Теннисистка Павлюченкова заявила, что судьи украли у нее гейм на Уимблдоне
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что судьи украли у нее гейм во время матча четвертого круга Уимблдона против британки Монай Картал. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка возмутилась работой судей, так как они не заметили, что Картал пробила удар в аут. Отмечается, что было принято решение переиграть розыгрыш, после чего Павлюченкова проиграла очко, а следом и гейм. «Поскольку она местная, судьи могут говорить все что угодно», — заявила она.

Встреча завершилась победой Павлюченковой в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Соперница россиянки по четвертьфиналу станет известна позднее.

34-летняя Павлюченкова — финалистка «Ролан Гаррос»-2021, она также выиграла 12 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Кроме того, спортсменка является олимпийской чемпионкой в миксте.

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