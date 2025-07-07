Шарапова раскритиковала западное СМИ за статью о Соболенко

Шарапова раскритиковала The Wall Street Journal за статью о белоруске Соболенко

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова раскритиковала The Wall Street Journal за статью о белоруске Арине Соболенко. Свое мнение она выразила в истории в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Издание опубликовало материал под заголовком «Первая ракетка мира бьет так сильно, что тренируется с мужчинами». «Что это за заголовок и что это за статья? Вы можете лучше», — написала Шарапова.

Соболенко — первая ракетка мира. Она возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) 35 недель подряд.

Ранее Соболенко выбрала между месяцем без секса и месяцем без Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Она предпочла отказаться от социальных сетей.

