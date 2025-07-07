Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
Завтра
13:00 (Мск)
Лаура Зигемунд
Уимблдон (ж)
Тейлор Фриц
Завтра
13:00 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Аманда Анисимова
Завтра
13:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Флуминенсе
Завтра
22:00 (Мск)
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
15:05, 7 июля 2025Спорт

Шарапова раскритиковала западное СМИ за статью о Соболенко

Шарапова раскритиковала The Wall Street Journal за статью о белоруске Соболенко
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова раскритиковала The Wall Street Journal за статью о белоруске Арине Соболенко. Свое мнение она выразила в истории в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Издание опубликовало материал под заголовком «Первая ракетка мира бьет так сильно, что тренируется с мужчинами». «Что это за заголовок и что это за статья? Вы можете лучше», — написала Шарапова.

Соболенко — первая ракетка мира. Она возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) 35 недель подряд.

Ранее Соболенко выбрала между месяцем без секса и месяцем без Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Она предпочла отказаться от социальных сетей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара российских войск по цели в Краматорске

    Следователи завели уголовное дело после взрыва в жилом доме российского города

    Многодетным россиянам захотели предоставить скидки на некоторые товары

    Россия стала главным покупателем одного вида продукции из Узбекистана

    Володин назвал сроки рассмотрения вопроса о новом главе Минтранса

    В Пулково прокомментировали бунт пассажиров против платных курительных комнат

    Сестру Жанны Фриске экстренно прооперировали

    Шарапова раскритиковала западное СМИ за статью о Соболенко

    Названы главные звезды российской эстрады

    В Кремле отказались комментировать ситуацию с национализацией ЮГК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости