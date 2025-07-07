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18:25, 7 июля 2025Спорт

Смолов прокомментировал информацию об отъезде из России после драки в «Кофемании»

Футболист Смолов ненадолго уезжал из России после конфликта в «Кофемании»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский футболист Федор Смолов прокомментировал информацию об отъезде из России после драки в кафе «Кофемания» в Москве. Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист Иван Карпов.

Спортсмен заявил, что уезжал ненадолго из России, но это была давно запланированная поездка на семейный отдых. Он подчеркнул, что согласовал поездку с участковым. «Он согласился пообщаться со мной по возвращении», — подчеркнул Смолов.

Ранее в управлении МВД России по Москве отреагировали на потасовку с участием Смолова. Ведомство отказалось заводить уголовное дело по факту драки.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.

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