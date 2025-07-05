В МВД отреагировали на потасовку с участием Смолова

МВД не стало заводить уголовное дело по факту драки с участием Смолова

В управлении МВД России по Москве отреагировали на потасовку с участием футболиста Федора Смолова. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

МВД не стало заводить уголовное дело по факту драки. Решение было принято с учетом ограниченных сроков рассмотрения материалов, сборов необходимых документов и установления обстоятельств произошедшего.

При этом была организована проверка по факту вымогательства у футболиста денег. Смолов отказался платить за то, чтобы видео не опубликовали.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании».