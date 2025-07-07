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13:02, 7 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили об отсутствии союзничества с Азербайджаном

Депутат Затулин: Союзничества между Москвой и Баку нет, а есть текущая политика
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

Никакого союзничества между Россией и Азербайджаном нет, а есть только текущая политика, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я вполне понимаю, что результатом всего этого может быть постепенное смягчение напряженности. Но главное, на мой взгляд, произошло. И это к невыгоде Азербайджана. В России наконец-то поняли, что из себя представляет режим в Азербайджане, к чему он на самом деле стремится», — заявил Затулин.

В России пришло осознание того, что никакого союзничества между Россией и Азербайджаном нет, а есть текущая политика, которая должна принимать во внимание реалии после войны в Карабахе

Константин Затулинпервый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ
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