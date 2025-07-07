Учительница напилась в классе и заставила школьников плясать макарену

В Великобритании отстранили от работы учительницу, которая напилась на уроке

В британском городе Уэлшпул учительницу отстранили от работы после того, как она напилась во время урока и заставила учеников танцевать макарену. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в школе Ysgol Bro Caereinion. Учительница Элис Эштон принесла в класс бутылку с оранжевой жидкостью, которая, по словам школьников, пахла алкоголем. Она пила ее во время урока и становилась все более оживленной.

Вместо занятий Эштон решила устроить вечеринку. Она включила на ноутбуке музыку и предложила начать танцевать макарену. Затем ее настроение испортилось, она начала нецензурно выражаться и сделала оскорбительный жест перед одним из учеников.

Эштон не явилась на заседание дисциплинарной комиссии и не ответила на обвинения. Ранее она отрицала, что пила или включала музыку, однако ее слова опровергла запись с камеры видеонаблюдения. В итоге ее отстранили от преподавания с возможностью подать прошение о восстановлении через два года.

Ранее сообщалось, что в американском штате Висконсин арестовали бывшую сотрудницу школы. Ее подозревают в совращении несовершеннолетних.