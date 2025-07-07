В России ответили на опасения Запада в адрес БРИКС

Депутат Новиков: Страны БРИКС действительно хотят разрушить гегемонию Запада

Опасения в адрес БРИКС абсолютно обоснованы, потому что его участники действительно хотят разрушить гегемонию Запада, поскольку выступают против любой гегемонии, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее немецкая газета Bild написала, что Запад видит инициативы стран БРИКС как попытку перестроить мир и разрушить их гегемонию. Как указало издание, опасность представляет и инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС. «С помощью этой инициативы страны БРИКС ясно дают понять, что они хотят захватить мировую арену».

Новиков объяснил, что речь не идет о том, что бы заменить одну гегемонию другой, поскольку в состав БРИКС входит слишком много стран, представляющих разные континенты, разный масштаб экономики, разные культурные традиции. Однако, по его словам, страны организации едины в том, что нужен справедливый, многосторонний, многополярный мир, где гегемонизма не будет.

«Если западные страны или западные политики считают, что такой конструктивный подход несет угрозу западной гегемонии, значит, они сами занимают крайне вредную, неконструктивную позицию. И если они не готовы ее пересмотреть, то государства мирового большинства все равно будут идти своим путем, пресекать поползновение формирования некой новой колониальной системы, формировать более справедливый мир, используя самые разные инструменты», — объяснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту БРИКС, который проходил 6 июля в Рио-де-Жанейро. До этого на мероприятие прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.