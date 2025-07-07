Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 7 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на опасения Запада в адрес БРИКС

Депутат Новиков: Страны БРИКС действительно хотят разрушить гегемонию Запада
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Опасения в адрес БРИКС абсолютно обоснованы, потому что его участники действительно хотят разрушить гегемонию Запада, поскольку выступают против любой гегемонии, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее немецкая газета Bild написала, что Запад видит инициативы стран БРИКС как попытку перестроить мир и разрушить их гегемонию. Как указало издание, опасность представляет и инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС. «С помощью этой инициативы страны БРИКС ясно дают понять, что они хотят захватить мировую арену».

Новиков объяснил, что речь не идет о том, что бы заменить одну гегемонию другой, поскольку в состав БРИКС входит слишком много стран, представляющих разные континенты, разный масштаб экономики, разные культурные традиции. Однако, по его словам, страны организации едины в том, что нужен справедливый, многосторонний, многополярный мир, где гегемонизма не будет.

«Если западные страны или западные политики считают, что такой конструктивный подход несет угрозу западной гегемонии, значит, они сами занимают крайне вредную, неконструктивную позицию. И если они не готовы ее пересмотреть, то государства мирового большинства все равно будут идти своим путем, пресекать поползновение формирования некой новой колониальной системы, формировать более справедливый мир, используя самые разные инструменты», — объяснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту БРИКС, который проходил 6 июля в Рио-де-Жанейро. До этого на мероприятие прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил министра транспорта на фоне коллапса в аэропортах. Что об этом известно?

    Россиянин порезал ножом жену и двоих дочерей

    Российская артистка показала занятия десятимесячной дочери и удивила поклонников

    Прилепин назвал сохранившую ему жизнь во время покушения ошибку сапера

    Россиянина заподозрили в краже миллионов с банковской карты участника СВО

    В Минобороны сообщили о новой атаке ВСУ на Крым

    По улицам российского региона повадились ходить медведи

    Школьница подверглась нападению грабителя и получила неожиданную помощь

    Раскрыто состояние Сухорукова после инфаркта

    В российском регионе задержали 15 поездов из-за падения беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости