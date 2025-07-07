В России указали на разные пистолеты в деле покончившего с собой Старовойта

В деле покончившего с собой экс-министра Старовойта есть два разных пистолета

В деле покончившего с собой экс-министра транспорта Романа Старовойта есть два разных пистолета. На это указали авторы проекта «Русский оружейник» в Telegram.

По информации издания, Старовойт был награжден не пистолетом Макарова (ПМ), а оружием модели Glock 26. В качестве подтверждения авторы привели фотографию с вручения пистолета, на которой видно, что экс-чиновнику был вручен именно этот пистолет.

«В публичном доступе можно найти фотографию, где погибшего награждает должностное лицо МВД России пистолетом Glock 26. В коробке запасной магазин, разрешение и упаковка патронов 9х19 миллиметра», — написали авторы «Русского оружейника».

При этом, согласно сообщению источников Mash, рядом с телом Старовойта был обнаружен именно ПМ. Как в деле появился пистолет Макарова, пока неизвестно.

О смерти Старовойта стало известно днем в понедельник, 7 июля. Его тело нашли в подмосковном Одинцово. Утром того же дня появилась информация о его увольнении с поста министра транспорта. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.