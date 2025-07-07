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00:17, 8 июля 2025Бывший СССР

В России высмеяли заявление ВСУ об ударах по ТЦК

Военблогер Рожин высмеял заявление ВСУ об ударах России по ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Военблогер Борис Рожин высмеял заявление спикера командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Саранцева, что российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) приведут к тому, что украинцы будут отказываться их посещать. Он высказался об этом в Telegram-канале.

«Вот только поэтому. А до ударов там прямо очереди были из желающих. Приходилось добровольцам отказывать и развозить в машинах по домам. Они еще упирались, не хотели домой ехать, кричали "Люди, помогите! Хочу на фронт!"», — сыронизировал военблогер.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинцы начали передавать РФ данные об адресах территориальных центров комплектования, чтобы Российская армия могла нанести по ним удар. По его словам, ТЦК выполняют функцию «карательного органа», отлавливающего украинских мужчин на улицах для отправки на фронт.

До этого Сухопутные войска ВСУ сообщили, что ВС России поразили областные ТЦК в Харькове и подконтрольном Украине городе Запорожье. Также ВСУ признали наличие пострадавших среди сотрудников военкомата в обоих городах.

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