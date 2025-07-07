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00:10, 7 июля 2025Россия

В России заявили о наступлении времени стран глобального Юга

Дмитриев на фоне саммита БРИКС: Настало время стран глобального Юга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит стран БРИКС
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на фоне саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро заявил о наступлении времени стран глобального Юга.

«Сила БРИКС! Глобальный Юг поднялся», — подчеркнул чиновник.

Глава РФПИ отметил, что на долю БРИКС приходится около 40 процентов мирового ВВП, в то время как на страны G7 – менее 29. Кроме того, страны блока составляют 45 процентов населения мира.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту БРИКС, который проходил 6 июля в Рио-де-Жанейро. До этого на мероприятие прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На машине его кортежа была прикреплена надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!»

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