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16:52, 7 июля 2025Спорт

Врач оценил пользу упражнений с фитнес-резинками для похудения

Врач Шишкин заявил, что упражнения с фитнес-резинками помогают похудеть
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского университета Алексей Шишкин оценил пользу упражнений с фитнес-резинками для похудения. Его слова приводит «Газета.Ru».

Врач заявил, что занятия с резинками помогают похудеть в комплексе с правильным питанием и другими видами активности. «Упражнения с фитнес-резинками эффективно нагружают мышцы, ускоряют метаболизм и повышают общий расход калорий во время тренировки и после нее. Кроме того, они отлично дополняют кардионагрузки (бег, ходьба, велосипед), которые традиционно считаются основными для жиросжигания», — отметил он.

По мнению специалиста, фитнес-резинки незаменимы для работы над ягодицами и бедрами. «Фитнес-резинки дают переменное сопротивление (усиливается в пиковой фазе движения), отлично "добивают" мышцы, изолируют целевые группы (особенно мелкие и средние), улучшают стабильность суставов и активируют мышцы-стабилизаторы», — подчеркнул Шишкин.

Ранее фитнес-тренер Яна Стулень посоветовала эффективные упражнения на пресс. Она предложила пять вариантов обычных упражнений и четыре — с утяжелителями.

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