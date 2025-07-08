Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тейлор Фриц
Сегодня
15:00 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Арина Соболенко
Сегодня
15:30 (Мск)
Лаура Зигемунд
Уимблдон (ж)
Аманда Анисимова
Сегодня
17:00 (Мск)
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Кэмерон Норри
Сегодня
17:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
Флуминенсе
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|1/2 финала
13:18, 8 июля 2025Спорт

Гимнастка Арина Аверина подтвердила роман с фигуристом

Гимнастка Арина Аверина подтвердила роман с фигуристом Алиевым
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Гимнастка Арина Аверина подтвердила роман с фигуристом Дмитрием Алиевым. Спортсмены выложили первые совместные фото в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пара вместе посетила свадьбу сестры Авериной Дины, мужем которой стал еще один фигурист, Дмитрий Соловьев. На одном из снимков Алиев держит пойманную подвязку, а гимнастка — букет невесты.

26-летняя Арина Аверина, помимо пяти побед на чемпионатах мира, девять раз становилась чемпионкой Европы. Она завершила карьеру в феврале 2024-го.

26-летний Алиев — победитель и серебряный призер чемпионатов Европы. Также он становился чемпионом России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину незамедлительно доложили о гибели экс-министра транспорта Старовойта

    100-летний мужчина назвал неожиданную причину своего долголетия

    Президент Чехии раскрыл будущее отношений Запада с Россией после конфликта

    Минфин объяснил рост дефицита российского бюджета

    Власти назвали максимум семейной налоговой выплаты. Сколько получат россияне с 2026 года?

    Мерц решился на покупку у США комплексов Patriot для Украины

    В России ответили на призыв из Абхазии отказаться от экономных туристов

    Во влиянии пошлин Трампа против БРИКС на Россию усомнились

    «Самые жесткие» санкции против России назвали последним выстрелом Евросоюза

    На лидера скандальной российской группы завели дело о дискредитации ВС РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости